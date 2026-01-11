إعلان

"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية

كتب - معتز عباس:

06:24 م 11/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جلسة تصوير ريم مصطفى
  • عرض 7 صورة
    ريم مصطفى
  • عرض 7 صورة
    ريم مصطفى
  • عرض 7 صورة
    ريم مصطفى
  • عرض 7 صورة
    ريم مصطفى
  • عرض 7 صورة
    الفنانة ريم مصطفى في ملعب تنس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة ريم مصطفى الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ريم مصطفى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بملابس رياضية وهي تلعب رياضة التنس.

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا فنانة"، "إنتي تلعبي في الأهلي"، "حبيت التنس"، "ايه القمر دا".

يذكر أن ريم مصطفى شاركت في مسلسل "سيد الناس" والذي عرض في دراما رمضان 2025، بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، أحمد فهمي، إلهام شاهين، منة فضالي، صبا مبارك، تأليف وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا..

في وداع هلي الرحباني.. توقع الأطباء موته بعمر 8 سنوات وهاجموا فيروز بسببه

بعد جراحة العمود الفقري تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر

ريم مصطفى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تألقه.. عمر مرموش يوجه رسالة رومانسية لخطيبته (صورة)
رياضة عربية وعالمية

بعد تألقه.. عمر مرموش يوجه رسالة رومانسية لخطيبته (صورة)
السياحة تعلن آلية جديدة ولأول مرة للحد من مشكلات الزحام داخل خيام الحج
أخبار مصر

السياحة تعلن آلية جديدة ولأول مرة للحد من مشكلات الزحام داخل خيام الحج

بعد جراحة العمود الفقري تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
زووم

بعد جراحة العمود الفقري تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
نانسي صلاح تكشف موقف مع خطيبها السابق: "دعيت عليه وعمل حادثة"
زووم

نانسي صلاح تكشف موقف مع خطيبها السابق: "دعيت عليه وعمل حادثة"
فرحة إمبراطور الحديد.. من هو رجل الأعمال سامح أبو الوفا صاحب الزفاف الأسطوري؟
أخبار المحافظات

فرحة إمبراطور الحديد.. من هو رجل الأعمال سامح أبو الوفا صاحب الزفاف الأسطوري؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران