"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية

خطفت الفنانة ريم مصطفى الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ريم مصطفى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بملابس رياضية وهي تلعب رياضة التنس.

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا فنانة"، "إنتي تلعبي في الأهلي"، "حبيت التنس"، "ايه القمر دا".

يذكر أن ريم مصطفى شاركت في مسلسل "سيد الناس" والذي عرض في دراما رمضان 2025، بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، أحمد فهمي، إلهام شاهين، منة فضالي، صبا مبارك، تأليف وإخراج محمد سامي.

