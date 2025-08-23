الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نظمت إدارة الرعاية الأولية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، فعاليات برنامج "عيشها بصحة" داخل نادي التل الكبير، التابع لمركز طب أسرة الشهيد الدكتور محمد إسماعيل.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لنشر الثقافة الصحية بين المواطنين وتشجيعهم على تبني أنماط حياة أكثر توازنًا تعتمد على التغذية السليمة والنشاط البدني.

شهدت الفعاليات حضورًا مكثفًا من الأسر وأهالي المنطقة، حيث جرى تنظيم ندوات تثقيفية وورش عمل توعوية ركزت على التغذية الصحية وأهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي، مع الاعتماد على وسائل إيضاح مبسطة ومواد مصورة تناسب مختلف الأعمار، إلى جانب توزيع كتيبات ونشرات تعريفية، فضلًا عن أنشطة تفاعلية وألعاب للأطفال لتعزيز استيعابهم للمفاهيم الصحية.

وتضمنت الأنشطة مشاركة عملية في إعداد وجبات صحية متوازنة تضم العناصر الغذائية كافة، إلى جانب عرض ملصقات توعوية في أرجاء النادي.

وأتيحت للأهالي فرصة طرح أسئلتهم مباشرة على الأطباء وفريق التمريض للحصول على استشارات فردية وإرشادات صحية مخصصة لهم ولأسرهم.

وأكد القائمون أن برنامج "عيشها بصحة" يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الوعي الصحي المستدام، وتشجيع المجتمع على طلب الرعاية الوقائية وتبني عادات يومية صحية، بما يسهم في بناء جيل أكثر وعيًا ويتمتع بصحة أفضل.