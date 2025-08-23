حملة وقائية بالبحيرة.. تحصين 196 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، الانتهاء من تحصين 196 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية (SAT-1) خلال الأسبوع الأول من فعاليات الحملة القومية التي انطلقت السبت 16 أغسطس، تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وشملت الجهود تحصين 549 رأسًا من الأبقار ضد الجلد العقدي، و2227 رأسًا بلقاح طاعون المجترات الصغيرة بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، إلى جانب إصدار 212 تصريحًا لنقل الطيور سواء بغرض الذبح أو استكمال التربية، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس 2025.

وأكدت المديرية، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة وقائية متكاملة للتصدي للأمراض الوبائية والعابرة للحدود، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز تنميتها، في إطار حرص الدولة على دعم المربين وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.