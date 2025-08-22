إعلان

افتتاح مساجد جديدة وقافلة دعوية بالمنيا لخدمة الأهالي وتعليم الأطفال (صور)

05:17 م الجمعة 22 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    افتتاح مساجد جديدة وقافلة دعوية بالمنيا لخدمة الأهالي وتعليم الأطفال (9)
  • عرض 9 صورة
    افتتاح مساجد جديدة وقافلة دعوية بالمنيا لخدمة الأهالي وتعليم الأطفال (6)
  • عرض 9 صورة
    افتتاح مساجد جديدة وقافلة دعوية بالمنيا لخدمة الأهالي وتعليم الأطفال (5)
  • عرض 9 صورة
    افتتاح مساجد جديدة وقافلة دعوية بالمنيا لخدمة الأهالي وتعليم الأطفال (4)
  • عرض 9 صورة
    افتتاح مساجد جديدة وقافلة دعوية بالمنيا لخدمة الأهالي وتعليم الأطفال (3)
  • عرض 9 صورة
    افتتاح مساجد جديدة وقافلة دعوية بالمنيا لخدمة الأهالي وتعليم الأطفال (2)
  • عرض 9 صورة
    افتتاح مساجد جديدة وقافلة دعوية بالمنيا لخدمة الأهالي وتعليم الأطفال (8)
  • عرض 9 صورة
    افتتاح مساجد جديدة وقافلة دعوية بالمنيا لخدمة الأهالي وتعليم الأطفال (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:

أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، اليوم الجمعة، عن افتتاح 4 مساجد جديدة في عدة قرى بالمحافظة، ضمن جهود المديرية لتطوير المساجد وإعادة إعمارها.

وأوضح الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن المساجد الجديدة تشمل: مسجد السلام بقرية اتليدم بمركز أبو قرقاص، ومسجد الحاج مبروك بقرية اعطو بمركز بني مزار، ومسجد الشهيد بقرية طنبدي بمركز مغاغة، ومسجد الرحمة بقرية السواهجة بمركز ملوي.

كما أطلقت المديرية اليوم قافلة دعوية كبرى في قرية دمشاو هاشم، بحضور الشيخ طارق جارحي، مدير إدارة أوقاف صفط الخمار، والسادة المفتشين والأئمة المكلفين بالقافلة. واشتملت القافلة على مقرأة للأئمة، وبرنامج تثقيفي للأطفال، ومقرأة للجمهور عقب صلاة الجمعة، واختُتمت الجلسة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية الأوقاف بالمنيا افتتاح 4 مساجد وزارة الأوقاف بالمنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان