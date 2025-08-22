المنيا - جمال محمد:

أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، اليوم الجمعة، عن افتتاح 4 مساجد جديدة في عدة قرى بالمحافظة، ضمن جهود المديرية لتطوير المساجد وإعادة إعمارها.

وأوضح الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن المساجد الجديدة تشمل: مسجد السلام بقرية اتليدم بمركز أبو قرقاص، ومسجد الحاج مبروك بقرية اعطو بمركز بني مزار، ومسجد الشهيد بقرية طنبدي بمركز مغاغة، ومسجد الرحمة بقرية السواهجة بمركز ملوي.

كما أطلقت المديرية اليوم قافلة دعوية كبرى في قرية دمشاو هاشم، بحضور الشيخ طارق جارحي، مدير إدارة أوقاف صفط الخمار، والسادة المفتشين والأئمة المكلفين بالقافلة. واشتملت القافلة على مقرأة للأئمة، وبرنامج تثقيفي للأطفال، ومقرأة للجمهور عقب صلاة الجمعة، واختُتمت الجلسة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.