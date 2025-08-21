مواكب المحتفلين تجوب شوارع الأقصر في ختام صوم العذراء (صور)
08:14 م الخميس 21 أغسطس 2025
الأقصر - محمد محروس:
شهدت شوارع محافظة الأقصر، اليوم الخميس، مواكب للمواطنين احتفالًا بانتهاء صوم السيدة العذراء الذي استمر على مدار أسبوعين بدءًا من السابع من أغسطس الجاري.
جابت المواكب أحياء المدينة وسط أجواء من البهجة، حيث تعد هذه الاحتفالات من أبرز المناسبات الدينية والاجتماعية التي يحرص عليها المسيحيون سنويًا، وتعكس صورة من التعايش والمشاركة المجتمعية في المحافظة.
