عرفانًا ببطولته.. وزير البترول يحضر زفاف نجل "شهيد الشهامة"

الدقهلية - رامي محمود:

يحضر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، حفل زفاف نجل "شهيد الشهامة" خالد محمد شوقي، سائق شاحنة البنزين الذي توفي في يونيو الماضي، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمركز المنصورة بالدقهلية.

وتأتي مشاركة الوزير، الذي سبقه وفد من العلاقات العامة بالوزارة إلى قاعة الحفل، تقديرًا لبطولة السائق الراحل، الذي ضحى بحياته بعدما قاد شاحنته المشتعلة بعيدًا عن محطة وقود بمدينة العاشر من رمضان، مما حال دون وقوع كارثة.

وكان وزير البترول قد قدم واجب العزاء لأسرة الفقيد بقرية مبارك في يونيو الماضي، ووجه بتوفير فرصتي عمل لفردين من أسرته، وإيداع وديعة بقيمة مليون جنيه لزوجته، والتكفل بالمصروفات التعليمية لابنته.