كتب- علي عبد المنعم:

حصل مصراوي على اللقطات الأولى من موقع حادث التصادم المروع الذي وقع، اليوم الخميس، على طريق مطروح – الإسكندرية الساحلي بمنطقة سواني جابر، وأسفر عن تفحم 4 سيارات بينها سيارة نقل ثقيل، وإصابة 20 شخصًا بينهم حالات حرجة.

وأظهرت المشاهد احتراق السيارات وسط حالة من الفزع والارتباك، مع محاولات الأهالي وقوات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي التهمت المركبات، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل المصابين.

وبحسب المعاينة، فإن الحادث بدأ بانقلاب سيارة نقل واشتعال النيران بها، ما أدى إلى ارتباك حركة المرور في موقع الحادث واصطدام عدد من السيارات ببعضها، لتتضاعف أعداد الإصابات.

وكشف مصدر طبي أن الإصابات تراوحت بين الحروق المتوسطة والشديدة، إلى جانب حالات حرجة، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وكانت هيئة الإسعاف قد دفعت بـ 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، حيث تولت نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

لينك الفيديو

https://www.facebook.com/watch/?v=1083224657250392