رئيس صرف الإسكندرية يحضر التدريب العملي لطلاب المدرسة الفنية - صور

الإسكندرية - محمد عامر:

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية لطلاب المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالمنطقة الشرقية.

أكد رئيس شركة الصرف الصحي خلال لقائه الطلاب على أهمية تأهيل الكوادر الشابة وتزويدهم بالخبرات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل.

وأشار إلى أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج التدريب والتأهيل الفني باعتبارها ركيزة أساسية في تطوير قطاع الصرف الصحي.

وحضر نافع جانبًا من التدريب العملي داخل المعامل، إضافة إلى متابعة تدريب عملي على معدات تطهير الشبكات المدمجة، حيث أشاد بمستوى التفاعل العملي للطلاب وحرصهم على اكتساب الخبرات الميدانية.

وشدد على استمرار التعاون بين الشركة والمدرسة لدعم العملية التعليمية وإعداد جيل جديد من الفنيين المؤهلين، منوهاً أن التدريب العملي هو الطريق الأهم لصقل مهارات الشباب وتجهيزهم لمتطلبات سوق العمل.