مصرع طفل أسفل عجلات قطار في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، أسفل عجلات القطار أمام مزلقان قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى.

تلقت مديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، باصطدام قطار بطفل يدعى "يوسف.ح.س" 14 عامًا، أمام مزلقان قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى محل الواقعة.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.