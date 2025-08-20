بالصور- محافظ أسوان يضبط مخالفات بناء ويوجه بتحرير محاضر لأصحابها

أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، عددًا من الشوارع الداخلية والرئيسية بالمناطق السكنية بنطاق أحياء المدينة، ومن بينها منطقة المسلة والإشارة وشوارع شرق البندر وكسر الحجر ومطلع المحمودية والسيل والصداقة الجديدة، وغيرها من الشوارع الجانبية.

وأعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته لتحرير محاضر لبعض الحالات لقيام أصحابها بوضع تشوينات لمواد البناء بالشوارع الرئيسية، وأيضاً من الإشغالات، فضلاً عن تحرير محاضر مخالفات البناء، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم لعدم القيام بمثل هذه المخالفات، مشدداً على ضرورة إلزام أصحاب المحلات بخط التنظيم، وتنظيم الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات أولاً بأول، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى داخل مختلف أنحاء المدينة السياحية.