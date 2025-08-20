الأنبا يوأنس يستقبل قيادات أمنية بأسيوط لتهنئته بصيام العذراء

أسيوط ـ محمود عجمي:

استقبل نيافة الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها، وسكرتير المجمع المقدس، ورئيس دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة، عددًا من القيادات الأمنية بمحافظة أسيوط، على رأسهم اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، واللواء حسام الضبع، حكمدار المديرية، واللواء سعيد عابد، نائب مدير الأمن، واللواء محمد عصامي، مساعد المدير، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة احتفالات صيام السيدة العذراء.

وعقب اللقاء، أجرت القيادات الأمنية جولة ميدانية لتفقد الأكمنة والتمركزات الأمنية المنتشرة بمحيط دير السيدة العذراء بجبل درنكة، في إطار خطة تأمين احتفالات الأقباط بمولد العذراء، والتي تشهد توافدًا كثيفًا من الزائرين.

وشملت الجولة التأكد من جاهزية القوات ويقظتها، وتفعيل إجراءات التفتيش عبر البوابات الإلكترونية.

كما تم تعزيز التواجد الأمني على طريق الدير، وتكثيف خدمات البحث الجنائي والمرور والحماية المدنية، تحسبًا لأي طارئ قد يؤثر على سير الاحتفالات، مع التنسيق الكامل مع مديريات الصحة والإسعاف والمحافظة لتوفير الدعم اللوجستي والطبي اللازم.

ووجّه مدير الأمن برفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع دخول أو توقف السيارات بمحيط الدير، وتشغيل منظومة الكاميرات داخل وخارج أسواره، لضمان أعلى درجات التأمين.

وتتواصل فعاليات الاحتفال بصيام العذراء لليوم الرابع عشر على التوالي، حيث يتوافد آلاف الأقباط من مختلف المحافظات إلى دير السيدة العذراء بجبل درنكة، أحد أبرز محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر، والذي يُعد من أهم المزارات الدينية في البلاد، وتستمر الاحتفالات حتى 21 أغسطس الجاري، وسط أجواء روحانية مميزة.

وفي تصريح له، أكد الأنبا يوأنس أن دير السيدة العذراء بجبل درنكة يُعد من أشهر الأديرة في مصر والعالم، نظرًا لكونه آخر محطات رحلة العائلة المقدسة، مشيرًا إلى أن كنيسة المغارة بالدير كانت ملاذًا آمنًا منذ العصور الفرعونية، حيث احتمت بها العائلة المقدسة أثناء هروبها من بطش الملك هيرودس.