إعلان

آخر تطورات حادث انفجار أسطوانة غاز ببنها.. وفاة الأب متأثرًا بحروقه ونجله وصديقه تحت الملاحظة

04:16 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

انفجار أنبوبة غاز بمنزل أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي مسن يُدعى إسماعيل سيد، متأثرًا بإصابته بحروق خطيرة جراء انفجار أسطوانة غاز داخل منزله الكائن بمنطقة الشدية ببنها محافظة القليوبية فجر أمس.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارًا بوقوع انفجار ناجم عن تسرب غاز داخل أحد المنازل، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل أسفر عن إصابة المسن ونجله بحروق بالغة.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية للسيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي.

وأفادت المصادر الطبية بالمستشفى أن حالة المسن كانت حرجة نظرًا لشدة الحروق التي لحقت بجسده، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم متأثرًا بإصابته، فيما لا يزال الشاب رشاد حسني وصديقه يرقدان داخل مستشفى بنها الجامعي تحت الملاحظة الطبية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة لرحيل الضحية، مؤكدين أنه كان يتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه ومعروفًا بدماثة الخلق. فيما تواصل الأجهزة المعنية فحص ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مع توجيه الأهالي بتوخي الحذر عند التعامل مع أسطوانات الغاز داخل المنازل.

شهدت مدينة بنها امس، حالة من الذعر عقب انفجار أسطوانة غاز داخل الطابق الأرضي بأحد العقارات السكنية المكونة من ثلاثة طوابق، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل وإصابة 3 أشخاص بجروح وحروق متفاوتة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية إلى موقع الحادث، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، وتمكنت القوات من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار والعقارات المجاورة بعد جهود استمرت عدة ساعات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجار أنبوبة غاز بمنزل حادث انفجار أسطوانة غاز ببنها وقوع انفجار ناجم عن تسرب غاز وفاة مسن بسبب انفجار أنبوبة غاز مستشفى بنها التعليمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مظاهرة أمام سفارة هولندا بالزمالك للتنديد بالاعتداء على سفارة مصر في لاهاي - صور وفيديو
أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
5 ملفات رئيسية على مكتب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي