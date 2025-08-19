بالصور- إصلاح هبوط أرضي في شارع رئيسي بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، تلقيها بلاغاً بوجود هبوط أرضي في أحد شوارع المدينة، وجرى الانتقال سريعاً والتعامل مع الموقف.

وكان المواطنون بمدينة بني مزار اشتكوا من وجود هبوط أرضي بشارع الجمهورية، فضلًا عن وجود إشغالات ومخلفات بطريق البحر، تعيق حركة السيارات والأهالي.

وكلفت إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، المختصين بسرعة التعامل مع الشكاوى، وبالتنسيق مع إدارات الطرق والصرف الصحي، تم إصلاح الهبوط الأرضي ورفع الإشغالات والمخلفات من طريق البحر، استجابة لمطالب المواطنين وتحقيقًا للسيولة المرورية والمظهر الحضاري.

وأكدت رئيسة المركز أن الهبوط الأرضي صغير ولم يتسبب في تعطل حركة المرور، ومن المرجح حدوثه نتيجة مرور سيارة نقل ثقيل في تلك المنطقة.