إعلان

بالصور- إصلاح هبوط أرضي في شارع رئيسي بالمنيا

02:21 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إصلاح هبوط أرضي
  • عرض 3 صورة
    إصلاح هبوط أرضي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا-جمال محمد:

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، تلقيها بلاغاً بوجود هبوط أرضي في أحد شوارع المدينة، وجرى الانتقال سريعاً والتعامل مع الموقف.

وكان المواطنون بمدينة بني مزار اشتكوا من وجود هبوط أرضي بشارع الجمهورية، فضلًا عن وجود إشغالات ومخلفات بطريق البحر، تعيق حركة السيارات والأهالي.

وكلفت إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، المختصين بسرعة التعامل مع الشكاوى، وبالتنسيق مع إدارات الطرق والصرف الصحي، تم إصلاح الهبوط الأرضي ورفع الإشغالات والمخلفات من طريق البحر، استجابة لمطالب المواطنين وتحقيقًا للسيولة المرورية والمظهر الحضاري.

وأكدت رئيسة المركز أن الهبوط الأرضي صغير ولم يتسبب في تعطل حركة المرور، ومن المرجح حدوثه نتيجة مرور سيارة نقل ثقيل في تلك المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إصلاح هبوط أرضي المنيا مدينة بني مزار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
5 ملفات رئيسية على مكتب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي
جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك