إعلان

بالصور- رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية "كن مستعدا"

03:21 م الإثنين 18 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية كن مستعدا (4)
  • عرض 4 صورة
    رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية كن مستعدا (3)
  • عرض 4 صورة
    رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية كن مستعدا (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فعاليات المبادرة الرئاسية "كن مستعداً"، والتي ينظمها مركز التطوير المهني بجامعة بنها.

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن فريد نائب وزير التعليم العالي، وبحضور الدكتور علي عبد العزيز القائم بعمل عميد كلية هندسة شبرا، والدكتورة سحر عبد الرحمن مديرة مركز التطوير المهني بالجامعة.
وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلى أن هذه الفعاليات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية نحو تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات الشخصية والمهنية المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي، بالإضافة إلى بناء قدرات طلاب الجامعات وتنمية مهاراتهم لخلق جيل قادر على المنافسة والابتكار في بيئة عمل متغيرة وسريعة النمو.

وأضاف "الجيزاوي" أن التكنولوجيا ليست حكرا على كلية بعينها بل تأتي من خلال المهارات المكتسبة لذلك تسعى الجامعة إلى استثمار مهارات الطلاب وتطويرها من خلال المراكز المختلفة بالجامعة.

ومن جانبها قالت الدكتورة سحر عبد الرحمن أن مركز التطوير المهني قام باستقبال الطلاب وتوفير بيئة تدريبية متكاملة لهم تساعدهم في تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وإعدادهم لمستقبل مهني واعد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ناصر الجيزاوي جامعة بنها مبادرة كن مستعداً عبد الفتاح السيسي أيمن عاشور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتباك ما بعد القانون.. كيف يتعامل مؤجري ومستأجري الإيجار القديم؟