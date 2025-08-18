بالصور- رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية "كن مستعدا"



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فعاليات المبادرة الرئاسية "كن مستعداً"، والتي ينظمها مركز التطوير المهني بجامعة بنها.

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن فريد نائب وزير التعليم العالي، وبحضور الدكتور علي عبد العزيز القائم بعمل عميد كلية هندسة شبرا، والدكتورة سحر عبد الرحمن مديرة مركز التطوير المهني بالجامعة.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلى أن هذه الفعاليات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية نحو تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات الشخصية والمهنية المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي، بالإضافة إلى بناء قدرات طلاب الجامعات وتنمية مهاراتهم لخلق جيل قادر على المنافسة والابتكار في بيئة عمل متغيرة وسريعة النمو.



وأضاف "الجيزاوي" أن التكنولوجيا ليست حكرا على كلية بعينها بل تأتي من خلال المهارات المكتسبة لذلك تسعى الجامعة إلى استثمار مهارات الطلاب وتطويرها من خلال المراكز المختلفة بالجامعة.

ومن جانبها قالت الدكتورة سحر عبد الرحمن أن مركز التطوير المهني قام باستقبال الطلاب وتوفير بيئة تدريبية متكاملة لهم تساعدهم في تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وإعدادهم لمستقبل مهني واعد.