وصول المتهم بهتك عرض الطفل ياسين إلى المحكمة لحضور جلسة الاستئناف

البحيرة - أحمد نصرة:

وصل صبري. ك. ج. ا، 79 عامًا، مراقب مالي، إلى محكمة جنايات مستأنف دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، اليوم الإثنين، لحضور ثالث جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالي بالمدرسة.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم مناقشة كبير الأطباء الشرعيين، وضم أوراق علاج المتهم، وضم أوراق نيابة أمن الدولة العليا بشأن أقوال شهود الإثبات والتحقيقات التى جرت معهم.

وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور تهمة هتك عرض الطفل "ياسين" 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

تعود أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي.

