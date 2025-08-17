بيان عاجل من هيئة الدفاع عن الطفل ياسين قبل جلسة الاستئناف غدا

البحيرة - أحمد نصرة:

أصدرت هيئة الدفاع عن الطفل ياسين بيانًا عشية ثالث جلسات الاستئناف في القضية، والمقرر انعقادها غدًا الإثنين.

وجاء في نص البيان: غدًا تُعقد الجلسة الثالثة – والتي قد تكون الأخيرة – في قضية الطفل ياسين، ضحية الاعتداء الذي وقع عليه داخل مدرسة على يد المتهم "صبري .ك"، وهو طفل لم يتجاوز سنوات عمره الأولى.

وأشار البيان الذي نشره هيثم عبد العزيز، عضو هيئة الدفاع على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن هذه القضية لم تعد تخص أسرة ياسين وحدها، بل تخص كل بيت في مصر، وكل أب وأم يرسلون أبناءهم إلى المدارس مطمئنين أنهم في أيدٍ أمينة.

وشدد البيان على أن ما تعرض له ياسين جرحٌ في الضمير الإنساني قبل أن يكون جريمة يعاقب عليها القانون، مشددًا على اليقين بأن قضاء مصر العادل سينصف ياسين، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن الاعتداء على الأطفال جريمة لا تُغتفر، ولا مكان لمتهاون أو متستر في مواجهتها.

وأكدت هيئة الدفاع من خلال البيان، أن صوت هذا الطفل يجب أن يُسمع، وأن العدالة هي الملاذ الأخير لكل مظلوم، وأننا جميعًا شركاء في حماية براءة الصغار.

كانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، حكمت بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة.

وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور تهمة هتك عرض الطفل "ياسين" 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

تعود أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي.

