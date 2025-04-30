"حق ياسين لازم يرجع".. حشود غفيرة وهتافات أمام محكمة الجنايات بالبحيرة- صور

البحيرة – أحمد نصرة:

شهد محيط محكمة محكمة إيتاي البارود مقر انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض الطفل ياسين بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، توافد حشود كبيرة من الأهالي والمتضامنين، مطالبين بالقصاص للطفل "ياسين"، في واقعة أثارت الرأي العام خلال الأيام الماضية.

وحضرت أسرة الطفل ومعهم العشرات من الأهالي، رافعين صور ولافتات تُطالب بإنزال أقصى العقوبات على المتهم، وارتفعت الهتافات أمام المحكمة، أبرزها: "حق ياسين لازم يرجع".. "الإعدام.. الإعدام".

وأكد عدد من الحضور في تصريحاتهم أن ما حدث لياسين "جريمة لا يمكن السكوت عليها"، مطالبين القضاء المصري الشامخ بتحقيق العدالة ومحاسبة كل من تورط في الواقعة.

ومن جانبها، شددت الأجهزة الأمنية من تواجدها في محيط المحكمة لتأمين الجلسة وتنظيم دخول الأهالي والمتابعين للقضية، فيما تولت النيابة العامة متابعة الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات المرتبطة بالقضية.

وتبدأ الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة موظف بإحدى المدارس الخاصة الشهيرة في محافظة البحيرة بتهمة هتك عرض طفل في حضانة تلك المدرسة.

ويواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور تهمة هتك عرض الطفل "ياسين" 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

تعود أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي.

اقرأ أيضًا:

بمعاونة عاملة.. تفاصيل اتهام مسن بهتك عرض طفل داخل مدرسة بالبحيرة

"لا إصابات ولكن.."- ننشر تفاصيل تقرير الطب الشرعي في قضية الطفل " ياسين" بالبحيرة

قصة الجراج الجانبي والسيارة الحمراء المتربة في قضية الطفل ياسين بالبحيرة - صور