بطولة جديدة.. تفاصيل كلمة أم الضحية أمام المحكمة في قضية طفل البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

خلال جلسة محاكمة المتهم بهتك عرض طفل البحيرة عادت الأم وأظهرت بطولة جديدة وإصرار على انتزاع حق ابنها بعدما انبرت لتفنيد ادعاءات دفاع الجاني من خلال كلمتها المؤثرة وتعقيبها على بعض النقاط الهامة.

وروت الأم ل "مصراوي" تفاصيل ماحدث أثناء الجلسة قائلة: "لقيتني غصب عني بطلب الكلام قدام المحكمة ورديت على دفاع المتهم من واقع الحياة اللي كنت عايشاها أنا وابني، وفسرت للمحكمة أنا ليه استنيت 15 يوم قبل ما اتخذ أي إجراء، وبينت إزاي أنا كنت في ضغوط شديدة، لو اتكلمت هعمل إيه في ابني ولو متكلمتش هعيش إزاي وأنا دافنة حقه".

وأضافت الأم: "دفاع الجاني ادعى إن ابني مصاب بالتوحد، وإن عنده مشكلات سلوكية، وتأخر دراسي، عشان يشكك في روايته، قدمت ما يفيد من المدرسة إنه في أعلى ليفيل وقدمت شهادته ودرجاته في امتحاناته من المدرسة نفسها اللي بتثبت إنه متفوق".

وأكملت: "المديرة في أقوالها أكدت إن ابني مكانش بيروح أيام الإثنين والخميس موعد تواجد الجاني بالمدرسة، أنا كان معايا دفتر المتابعة اليومية بتاعة ابني وأثبت من خلاله تواجده 17 يوم من أصل 25 يوم".

كانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة اليوم الأربعاء، بمحكمة إيتاي البارود، حكمت بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة.

واقتصرت جلسة اليوم على حضور المجني عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة، مع حظر دخول وسائل الإعلام.

كانت حشود كبيرة من الأهالي والمتضامنين، تواجدت بمحيط المحكمة مطالبين بالقصاص للطفل، في الواقعة التي أثارت الرأي العام خلال الأيام الماضية.

وحضر الطفل الجلسة بصحبة أسرته مرتديًا قناع سبايدر مان، ومعهم العشرات من الأهالي، رافعين صور ولافتات تُطالب بإنزال أقصى العقوبات على المتهم، وارتفعت الهتافات أمام المحكمة، أبرزها: "حق ياسين لازم يرجع".. "الإعدام.. الإعدام".

وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور تهمة هتك عرض الطفل "ياسين" 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

تعود أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي.