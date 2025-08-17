رئيس جامعة المنيا يتفقد قيد الطلاب الجدد بالجامعة الأهلية

المنيا - جمال محمد:

تفقد الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، إجراءات قيد وتسجيل الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك بمقر الجامعة بمدينة المنيا الجديدة.

واطمأن فرحات خلال جولته على انتظام العمل وتيسير إجراءات القيد للطلاب وأولياء أمورهم، مشيداً بدور اتحاد طلاب الجامعة في تنظيم عملية الاستقبال والإرشاد، كما تابع توفير مصادر متنوعة لتحصيل المصروفات الدراسية لضمان سرعة الإجراءات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة الأهلية تستقبل هذا العام دفعة جديدة في عدد من البرامج المتميزة التي تلبي احتياجات سوق العمل، مؤكدًا حرص الإدارة على توفير فرق عمل متخصصة من الموظفين وأعضاء هيئة التدريس لمساندة الطلاب والرد على استفساراتهم.