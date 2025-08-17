إعلان

لربط التعليم بالصناعة.. تعاون بين "فنون بنها" و"صناع الأثاث" (صور)

09:19 م الأحد 17 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تعاون بين كلية الفنون التطبيقية وغرفة صناعة منتجات الأخشاب
  • عرض 4 صورة
    تعاون بين كلية الفنون التطبيقية وغرفة صناعة منتجات الأخشاب
  • عرض 4 صورة
    تعاون بين كلية الفنون التطبيقية وغرفة صناعة منتجات الأخشاب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الفنون التطبيقية وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، بهدف تعزيز الشراكة وتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل.

يهدف البروتوكول إلى تطوير المناهج وتوفير فرص تدريب للطلاب في المصانع، وتنظيم زيارات ميدانية، ومشاركة الصناع في مشاريع التخرج، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي الموجه لخدمة الصناعة.

وقع الاتفاقية الدكتور أسامة ندا، القائم بعمل عميد الكلية، والأستاذ عمرو عرنصه، وكيل مجلس الغرفة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التعاون يأتي في إطار سعي الجامعة لإنشاء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الصناعية لتوفير فرص عمل وتدريب مهاري للطلاب، وتقديم برامج تعليمية تتماشى مع احتياجات السوق.

حضر التوقيع عدد من مسؤولي الكلية والمجلس التصديري للأثاث وجمعية المصدرين المصريين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها ناصر الجيزاوي صناعة منتجات الأخشاب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان