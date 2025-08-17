لربط التعليم بالصناعة.. تعاون بين "فنون بنها" و"صناع الأثاث" (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الفنون التطبيقية وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، بهدف تعزيز الشراكة وتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل.

يهدف البروتوكول إلى تطوير المناهج وتوفير فرص تدريب للطلاب في المصانع، وتنظيم زيارات ميدانية، ومشاركة الصناع في مشاريع التخرج، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي الموجه لخدمة الصناعة.

وقع الاتفاقية الدكتور أسامة ندا، القائم بعمل عميد الكلية، والأستاذ عمرو عرنصه، وكيل مجلس الغرفة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التعاون يأتي في إطار سعي الجامعة لإنشاء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الصناعية لتوفير فرص عمل وتدريب مهاري للطلاب، وتقديم برامج تعليمية تتماشى مع احتياجات السوق.

حضر التوقيع عدد من مسؤولي الكلية والمجلس التصديري للأثاث وجمعية المصدرين المصريين.