بالصور- جامعة أسوان تطلق مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الشباب لسوق العمل

أسوان - إيهاب عمران:

أطلق المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة أسوان، اليوم الأحد، مبادرة "كن مستعدًا"، بمشاركة مجموعتين من طلاب وخريجي الجامعة، وذلك بهدف تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل المحلي والدولي.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة حريصة على دعم أبنائها من الطلاب والخريجين، عبر المبادرات التدريبية التي تواكب رؤية الدولة في تمكين الشباب وتأهيلهم، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، ومنها مبادرة "كن مستعدًا" والتي تجسد خطوة مهمة نحو إعداد جيل قادر على المنافسة والإبداع والريادة.

وأضاف" نصرت" أن المبادرة تتضمن برامج تدريبية متكاملة منها المهارات الأساسية للانخراط في سوق العمل، ومهارات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال،

وكتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية،ومهارات التواصل الفعّال وبناء الشخصية المهنية.

وأوضحت ليلى رمضان سعدي، مدير المركز، أهمية المبادرة بالنسبة للطلاب والخريجين، مشيرة إلى استعداد المركز الكامل لتنفيذها بدعم وزارة التعليم العالي، وبرعاية معالي الوزير، وتحت إشراف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس الجامعة.

وأضافت أن المبادرة تمثل فرصة ذهبية لطلاب السنة النهائية وخريجي السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تتيح لهم تدريبًا عمليًا، شهادات معتمدة، ودعمًا من منصات رقمية حديثة، بالإضافة إلى رعاية صندوق تطوير التعليم وكبرى المنظمات العالمية، و دعت جميع طلاب الجامعة وخريجيها إلى الإسراع في الالتحاق بالمبادرة والاستفادة من برامجها، التي تُعد بوابة حقيقية للانطلاق نحو مستقبل مهني واعد.

وفي ختام الفعاليات، أشادت إدارة الجامعة بالمستوى المتميز للطلاب المشاركين، مؤكدة أنهم نموذج مُشرّف يعكس جدية شباب أسوان وطموحهم الكبير.