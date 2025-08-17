بالصور- إزالة 27 كشك على أراضي الدولة غرب الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

نفذ حي غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع قوات الشرطة، حملة مكبرة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 27 لإزالة البناء المخالف والتعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي من المقرر لها أن تستمر حتى 22 أغسطس الجاري.

وأسفرت الحملة عن 27 حالة تعد على أراضي الدولة والطريق العام بواقع 21 كشك ومبنى خشبي بوابور المياه بكرموز، و6 أكشاك بشوارع ابن سهلان وشمال المتراس والأمير لؤلؤ بمينا البصل.

وطالبت المهندسة زينب السيد، رئيس حي غرب، المواطنين الالتزام بالقوانين وعدم الاعتداء على أراضي الدولة تجنبًا للمساءلة القانونية، مؤكدة استمرار عمل الحي بكافة إمكانياته في خدمة المواطن.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه أجهزة المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والبدء فورًا في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 27.

وكلف المحافظ جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بالمرور على الأراضي التي جرى تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى وفرض هيبة الدولة على أراضيها.