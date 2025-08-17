بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، صباحًا، غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة بديوان المديرية، لمتابعة انتظام سير أعمال الامتحانات.

يؤدي 149 طالبًا وطالبة بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

وأكد أن الامتحانات تسير وسط أجواء تتسم بالهدوء، حيث يؤدي 149 طالبًا وطالبة الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، لافتًا أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة ببورسعيد يبلغ 620 طالبا وطالبة منهم 603 طلاب مقيدين على النظام الحديث و17 مقيدين على النظام القديم.

وأوضح أن تعليم بورسعيد قام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير سبل الدعم لخلق الأجواء المناسبة ‏للطلاب لأداء الامتحانات، موجهًا الشكر لكل من يساند العملية التعليمية ببورسعيد، ومتمنيًا النجاح والتوفيق لكل الطلاب.