جولة منتصف الليل.. وكيل صحة سوهاج يفاجئ مستشفى طما المركزي- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

في جولة مفاجئة بعد منتصف الليل تفقد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مستشفى طما المركزي، رافقه خلالها كل من الدكتور أحمد الحلواني مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة، وأحمد عز مدير مكتب وكيل الوزارة، ومحمد جلال مدير العلاقات العامة والإعلام، وذلك ضمن جولاته المفاجئة على المنشآت الصحية بمراكز المحافظة؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأ "دويدار" جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تلاحظ انتظام الفريق الطبي وتقديم الخدمة بشكل كامل، ووجّه برفع مستوى مكافحة العدوى والالتزام بمعايير الجودة، مشددًا على عدم تحميل المرضى أي أعباء مالية أو شراء أدوية من خارج المستشفى، مع ضرورة حسن معاملة المرضى واستطلاع آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما تفقد وكيل الوزارة وحدة الأشعة، الصيدلية، غرفة المعقورين، وغرفة CPR، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والخيوط الجراحية والأمصال، وخلال تفقده بنك الدم، تأكد من وجود أرصدة كافية من الفصائل المختلفة.

وفي جولته داخل المعمل والعناية المركزة، وجّه "دويدار" مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بضرورة رفع نسب الإشغال وفق الإمكانيات والأسرة المتاحة، كما وجّه الدكتور ياسر حمدان مدير المستشفى، الذي حضر أثناء الزيارة، بمتابعة انتظام العمل داخل الأقسام.

وأكد وكيل وزارة الصحة على مدير عام الطب العلاجي بمتابعة الخدمات المقدمة بالمستشفى بشكل دوري، مشددًا على أن خدمة المواطن وتقديم الرعاية الصحية اللائقة تمثل أولوية قصوى، داعيًا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد لصالح المرضى والمجتمع.