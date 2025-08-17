

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، تنفيذ عدة خدمات جماهيرية وتنموية على مستوى مراكز المحافظة الـ5 على مدار الأسبوع الماضي لرفع مستوى الخدمات للمواطنين.

أوضح اللواء محمد الزملوط، محافظة الوادي الجديد، أنه جرى تشغيل منافذ بيع الخضروات والفواكه واللحوم الطازجة بأسعار مخفضة في ميادين الشعلة والزهور والبساتين بمدينة الخارجة، إلى جانب استمرار ضخ السلع الأساسية والخضروات والفواكه الطازجة في القرى، بما ساهم في تخفيف الأعباء عن الأهالي ودعم الأمن الغذائي.

قال الزملوط، إنه قد شهدت مدن وقرى المحافظة حملات نظافة مكثفة شملت رفع المخلفات وتجميل الشوارع والأحياء الرئيسية، وإزالة الأشجار العشوائية والمتفحمة على طريق الداخلة، كما جرى تهذيب الأشجار بقرى الجزائر وناصر الثورة، وتقليم الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء بحي الزهور بمدينة موط، حفاظًا على المظهر الحضاري والأمن العام.

من جانبه أكد المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة، أنه بدأ إنشاء حديقة عامة بقرية فلسطين لتكون متنفسًا للأهالي، فيما جرى استكمال أعمال التشطيبات الخارجية للمسجد الكبير بقرية أبو طرطور، إلى جانب متابعة أعمال توصيل خطوط المياه والكهرباء، كما وُضعت خطة لمتابعة أعمال الصرف الصحي والمرور على الأراضي الزراعية لمنع التعديات على أملاك الدولة.

وفي مركز الداخلة، أكد الدكتور ياسر محمود، رئيس المركز، أنه جرى البدء في تطهير محطة المعالجة الرئيسية بقرية القصر، واستمرار العمل في ازدواج طريق الشيخ والي – المعصرة بطول 2.5 كم، إضافة إلى تنفيذ خط الطرد لمشروع الصرف الصحي بقرية العوينة، بالإضافة إلى تبطين مساقٍ عمومية بقرية الموهوب وتركيب مواسير جديدة لتعزيز شبكة الري.

وفي مركز بلاط، قال سلامة محمد رئيس المركز، إنه قد بدأ رصف مدخل المدينة على الطريق العام الخارجة- الداخلة، واستُكمل منتزه قرية مرزوق بمساحة 1600 متر مربع بعد جهود ذاتية استمرت 7 شهور كما شهدت منطقة الثانوية أعمال صيانة لخط مياه رئيسي، وغسيل أحواض محطة تنقية بقرية ذخيرة.

من جانبه قال عبد الناصر صالح، رئيس مركز باريس، إن المركز أطلق قافلة طبية مجانية جابت قرى جدة وحتى درب الأربعين ضمن المرحلة الثانية لخدمة جميع الأهالي، كما جرى صيانة وإصلاح محطة مياه الشرب الشرقية بمدينة باريس.

وفي مركز الفرافرة، أكد اللواء ياسر كمال، رئيس مركز الفرافرة، أنه جرى تشغيل بئر إضافي بمحطة مياه قرية النهضة بعد تركيب غاطس وطلمبة وخطوط مواسير جديدة، بما يعزز توفير مياه الشرب للأهالي.

أكد محمد شريعي ، مدير مديرية التموين بالمحافظة، أنه قد استمرت مبادرة سوق اليوم الواحد في مراكز الداخلة وباريس والفرافرة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، إذ أقيمت الأسواق بقرى عزب القصر والراشدة وجورمشين 7، إلى جانب تغذية منافذ البيع باللحوم والدواجن والأسماك والخضروات الطازجة بأسعار تنافسية.

وأكد رئيس مركز الداخلة، أنه جرى تحسين المظهر الجمالي للميادين ومداخل المدن، إذ جرى تركيب بلدورات بعزب القصر بمركز الداخلة، وصيانة كشافات الإنارة بعدة قرى، إلى جانب حملات تجميل ودهان بالميادين العامة.

فيما قال المحافظ، إن هذه الجهود تأتي في إطار خطة محافظة الوادي الجديد لرفع مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، وهي خطة تعود جذورها إلى مبادرات حكومية بدأت منذ عام 2014 مع إطلاق برنامج "تطوير القرى الأكثر احتياجًا" على مستوى الجمهورية، والذي شمل الوادي الجديد ضمن أولى المحافظات المستفيدة.

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا في مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي ورصف الطرق وإنشاء الحدائق العامة، ضمن توجه الدولة لتحسين جودة الحياة في المجتمعات الريفية والنائية.