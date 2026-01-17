غلق لجان التصويت بانتخابات المحامين بالمنيا لبدء الفرز - صور

بعد 26 عامًا من التوقف.. بدء رصف طريق صديق المنشاوي بسوهاج (صور)

المنيا-جمال محمد:

أغلقت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بمحافظة المنيا، لجان التصويت في موعدها المحدد في تمام الخامسة مساءً، وذلك لبدء عملية فرز الأصوات.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين بالمنيا، أعلنت اكتمال النصاب القانوني والذي تجاوز 3300 محامياً "ثلث من لهم حق التصويت" لأعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم 10 آلاف 766 عضواً مقيدين بكشوف النقابة المشتغلين.

ويتنافس في انتخابات المحامين بالمنيا والتي عقدت في 15 لجنة، نحو 6 مرشحين على مقعد النقيب، و 6 مرشحين آخرين على مقعد الشباب، و34 مرشحاً على 11 مقعد بالمحاكم الجزئية بكافة مراكز المحافظة.

كانت العملية التصويتية بلجان انتخابات المحامين بالمنيا، شهدت إقبالا كبيرا منذ صباح اليوم، وفتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.