إعلان

غدًا.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق في الإسكندرية لمدة 16 ساعة

كتب : مصراوي

06:46 م 17/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم السبت، قطع المياه عن عدة مناطق بشرق ووسط المحافظة، غدًا الأحد، وذلك بسبب الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه بمحطة مياه شرقي.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، سيجري قطع المياه بدءاً من الساعة العاشرة مساء غد الأحد، عن مناطق "الإبراهيمية، كامب شيزار، الحضرة، سيدي جابر، طريق الحرية"، لمدة 16 ساعة.

وأضاف البيان أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يأتي بسبب أعمال الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه قطر 1400 مم بمحطة مياه شرقي بحي وسط الإسكندرية.

وطالبت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيجري توفير سيارات مياه للمناطق المتضررة.

واعتذرت شركة مياه الشرب للمواطنين عن ضعف وانقطاع المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الترحيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مياه الاسكندرية قطع المياه مياه الشرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

معركة جيران زنين.. قرار من الجنايات في قضية قتل "هنا" طالبة بولاق
حوادث وقضايا

معركة جيران زنين.. قرار من الجنايات في قضية قتل "هنا" طالبة بولاق

"البرتقال ليس للجميع".. تعرف على الفئات الممنوعة من تناوله
نصائح طبية

"البرتقال ليس للجميع".. تعرف على الفئات الممنوعة من تناوله
بالصور| إيمان العاصي وصفية العمري تتألقان في حفل Joy Awards 2026
زووم

بالصور| إيمان العاصي وصفية العمري تتألقان في حفل Joy Awards 2026
تبدأ من 24 جنيها.. أسعار ياميش رمضان في 4 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 24 جنيها.. أسعار ياميش رمضان في 4 متاجر شهيرة

دريد لحام وصبا مبارك وبشرى.. 8 صور لنجوم الفن في حفل joy awards 2026
زووم

دريد لحام وصبا مبارك وبشرى.. 8 صور لنجوم الفن في حفل joy awards 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
لحظة بلحظة.. مصر ضد نيجيريا