غدًا.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق في الإسكندرية لمدة 16 ساعة

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم السبت، قطع المياه عن عدة مناطق بشرق ووسط المحافظة، غدًا الأحد، وذلك بسبب الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه بمحطة مياه شرقي.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، سيجري قطع المياه بدءاً من الساعة العاشرة مساء غد الأحد، عن مناطق "الإبراهيمية، كامب شيزار، الحضرة، سيدي جابر، طريق الحرية"، لمدة 16 ساعة.

وأضاف البيان أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يأتي بسبب أعمال الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه قطر 1400 مم بمحطة مياه شرقي بحي وسط الإسكندرية.

وطالبت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيجري توفير سيارات مياه للمناطق المتضررة.

واعتذرت شركة مياه الشرب للمواطنين عن ضعف وانقطاع المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الترحيل.