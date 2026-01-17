إعلان

مجدي الجلاد يحضر حفل Joy Awards في الرياض

كتب : مصراوي

07:22 م 17/01/2026
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد وزوجته السيدة عصمت غيث
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد وزوجته السيدة عصمت غيث
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد وزوجته السيدة عصمت غيث
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد وزوجته السيدة عصمت غيث
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد وزوجته السيدة عصمت غيث

الرياض- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

وصل الكاتب الصحفي الكبير مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا نيوز للصحافة والإعلام، وزوجته السيدة عصمت غيث، إلى السجادة الخزامية لـ joy awards لحضور النسخة السادسة من حفل توزيع جوائز صناع الترفيه 2026، المُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

يُبث الحفل - الذي يحضره المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1 ، و MBC مصر، و MBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة MBC" شاهد"، ابتداءً من وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية.

ويشارك في الحفل بنسخته السادسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى، مع تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

