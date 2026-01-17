ضبط سائق توكتوك بعد نشره فيديو بادعاءات كاذبة ضد ضابط شرطة بالدقهلية
كتب : صابر المحلاوي
ضبط سائق توكتوك بعد نشره فيديو بادعاءات كاذبة ضد ض
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ادّعى خلاله سائق "توكتوك" من مركز منية النصر بالدقهلية تعرضه لإهانات لفظية من أحد ضباط الشرطة أثناء سيره دون ارتكاب أي مخالفات.
وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن الواقعة تعود إلى 14 ديسمبر 2025، حين استوقف ضابط المعين بأحد الارتكازات الأمنية السائق، لقيامه بتثبيت إكسسوارات مخالفة على المركبة، من بينها "كتافة أميرية"، ووجهه بإزالتها لمخالفتها قانون المرور، وامتثل السائق وغادر دون اتخاذ أي إجراء قانوني حياله.
وأكدت الجهات الأمنية أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق لنشره ادعاءات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
