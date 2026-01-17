ستزيد لـ25%.. ترامب يفرض 10% رسومًا جمركية على 8 دول |ما السبب؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قدّمت، على مدى سنوات طويلة، دعمًا واسعًا للدنمارك ودول الاتحاد الأوروبي من خلال عدم فرض رسوم جمركية أو المطالبة بتعويضات، معتبرًا أن الوقت قد حان لـ"ردّ الجميل"، في ظل ما وصفه بمخاطر تهدد السلام العالمي.

وأوضح ترامب، في منشور له عبر منصة "إكس"، أن الصين وروسيا تسعيان إلى السيطرة على جرينلاند، مؤكدًا أن الدنمارك لا تمتلك الوسائل الكفيلة بمنع ذلك، وأن الولايات المتحدة وحدها، بقيادته، قادرة على التعامل مع هذا الملف "بنجاح"، لما له من صلة مباشرة بالأمن القومي الأمريكي والأمن العالمي.

وانتقد الرئيس الأمريكي زيارات قامت بها كل من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا إلى جرينلاند، واصفًا أسبابها بأنها "غير واضحة"، ومحذرًا من أن هذا الوضع يشكل، بحسب تعبيره، خطرًا بالغًا على أمن واستقرار العالم، ويضع مستوى "غير مقبول وغير مستدام" من المخاطرة.

وفي هذا السياق، أعلن ترامب أنه اعتبارًا من الأول من فبراير 2026 ستفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 10% على جميع البضائع الواردة من الدول الثماني المذكورة، على أن ترتفع هذه الرسوم إلى 25% في الأول من يونيو 2026، وتبقى سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق لشراء جرينلاند بالكامل.

وأشار ترامب إلى أن واشنطن تسعى لإتمام صفقة شراء جرينلاند منذ أكثر من 150 عامًا، وأن محاولات سابقة من رؤساء أمريكيين باءت بالفشل بسبب رفض الدنمارك، موضحًا أن التطورات الأخيرة، ولا سيما برامج "القبة الذهبية" وأنظمة الأسلحة الدفاعية والهجومية الحديثة، جعلت الحاجة إلى الاستحواذ على الجزيرة أكثر إلحاحًا، مؤكدًا أن فعالية هذه الأنظمة لن تكتمل دون شمول جرينلاند.

وختم الرئيس الأمريكي تصريحاته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة منفتحة فورًا على التفاوض مع الدنمارك أو أي من الدول المعنية، رغم ما قدمته لها واشنطن، على حد قوله، من مستويات عالية من الحماية على مدى عقود طويلة.