إعلان

ضبط شخصين لممارستهما أعمالًا منافية للآداب داخل محل تجاري بالفيوم

كتب : مصراوي

07:38 م 17/01/2026

ضبط شخصين لممارستهما أعمالًا منافية للاداب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو متداول على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان أثناء ممارستهما أعمالًا مخلة داخل أحد المحال التجارية بمحافظة الفيوم.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط المتهمين الظاهرين في الفيديو، وهما مالك المحل وعامل به، مقيمان بدائرة مركز شرطة سنورس.

وبمواجهتهما أقرّا بارتكاب الواقعة كما وردت في المقطع المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

"حبر في الشاي وحجر في الرأس".. "غادة" تروي تفاصيل قتل والدتها بمساعدة عشيقها (نص تحقيقات)

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ممارسة الشذوذ ضبط متهمين الفيوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحرك برلماني بشأن وفاة السباح يوسف محمد أحمد في بطولات السباحة
أخبار مصر

تحرك برلماني بشأن وفاة السباح يوسف محمد أحمد في بطولات السباحة
"البرتقال ليس للجميع".. تعرف على الفئات الممنوعة من تناوله
نصائح طبية

"البرتقال ليس للجميع".. تعرف على الفئات الممنوعة من تناوله
"ظهر بقناع مخيف".. رامز جلال يكشف عن 3 إصابات في برنامج مقالب رمضان 2026
زووم

"ظهر بقناع مخيف".. رامز جلال يكشف عن 3 إصابات في برنامج مقالب رمضان 2026
"أكثر من 100 مليون جنيه".. مكافآت منتخبي مصر ونيجيريا بعد مباراة المركز
رياضة عربية وعالمية

"أكثر من 100 مليون جنيه".. مكافآت منتخبي مصر ونيجيريا بعد مباراة المركز
غدًا.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق في الإسكندرية لمدة 16 ساعة
أخبار المحافظات

غدًا.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق في الإسكندرية لمدة 16 ساعة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

0 0
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
لحظة بلحظة.. مصر ضد نيجيريا