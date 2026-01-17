كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو متداول على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان أثناء ممارستهما أعمالًا مخلة داخل أحد المحال التجارية بمحافظة الفيوم.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط المتهمين الظاهرين في الفيديو، وهما مالك المحل وعامل به، مقيمان بدائرة مركز شرطة سنورس.

وبمواجهتهما أقرّا بارتكاب الواقعة كما وردت في المقطع المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

