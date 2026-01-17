ملخص مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا

"هدف ملغي للنسور".. ملخص شوط مصر ونيجيريا الأول في كأس الأمم الأفريقية

تمكن منتخب نيجيريا، من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب مصر، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وبهذا الفوز حصد منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: خالد صبحي، رامي ربيعة، حمدي فتحي ومحمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور، أحمد سيد زيزو ومهند لاشين

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد ومحمود تريزيجيه

أبرز أحداث مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: عرضية من لاعب منتخب نيجيريا يبعدها دفاع منتخب مصر

الدقيقة الدقيقة 10: سيطرة على الكرة في منتخب مصر

الدقيقة 13: عرضية من لاعب منتخب نيجيريا يبعدها دفاع منتخب مصر

الدقيقة 17: تمريرة من محمد صلاح من خلف الدفاع يبعدها حارس مرمى نيجيريا قبل أن تصل إلى تريزيجيه

الدقيقة 23: عرضية من زيزو يبعدها دفاع منتخب نيجيريا

الدقيقة 27: فرصة خطيرة لمنتخب مصر بعد تسديدة من محمد صلاح يصتدى لها حارس مرمى نيجيريا

الدقيقة 34: عرضية من زيزو ولكنها تمر خارج مرمى نيجيريا

الدقيقة 36: آكور آدامز يسجل الهدف الأول لنيجيريا في مرمى مصر ولكن يلغى بداعي وجود خطأ على مهاجم نيجيريا

الدقيقة 45: بطاقة صفراء للاعب منتخب نيجيريا بعد عرقلته لمحمد صلاح

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: تسديدة قوية من لاعب نيجيريا يتصدى لها مصطفى شوبير

الدقيقة 54: تسديدة من محمد صلاح تصطدم بدفاع منتخب نيجيريا

الدقيقة 59: تسديدة قوية من إمام عاشور تخرج أعلى مرمى نيجيريا

الدقيقة 66: خطأ لصالح لاعب نيجيريا بعد عرقلى من حمدي فتحي

الدقيقة 68: عرضية من لاعب منتخب نيجيريا يبعدها دفاع منتخب مصر

الدقيقة 72: محاولة من محمود صابر لاعب منتخب مصر ولك الحكم يحتسب تسلل

الدقيقة 87: خطأ لمنتخب مصر على حدود منطقة جزاء نيجيريا

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+90: نهاية الوقت الأصلي من المباراة واللجوء إلى ركلات الترجيح

ركلات ترجيح مباراة مصر ونيجيريا:

مصطفى شوبير يتصدى للركلة الترجيحية الأولى لنيجيريا

محمد صلاح يهدر الركلة الأولى لمنتخب مصر

آدامز يسجل الركلة الترجيحية الثانية لنيجيريا في مرمى مصر

عمر مرموش يهدر الركلة الثانية لمنتخب مصر أمام نيجيريا

سيمون يسجل الركلة الترجيحية الثالثة لنيجيريا

رامي ربيعة سجيل الركلة الثالثة لمنتخب مصر

أيوبي يسجل الركلة الرابعة لمنتخب نيجيريا أمام منتخب مصر

محمود صابر يسجل الركلة الرابعة لمنتخب مصر أمام نيجيريا

أديمولا لوكمان يسج الركلة الترجيحية الخامسة لمنتخب نيجيريا أمام مصر