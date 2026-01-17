أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدًا على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأوضحت الأرصاد إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.



