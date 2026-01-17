إعلان

أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الأحد

كتب- عمرو صالح:

07:56 م 17/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (1)
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (1)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (3)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدًا على معظم أنحاء البلاد.
وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.
وأوضحت الأرصاد إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.


اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إطلالة مختلفة وألوان جريئة.. شاهد إطلالة رامز جلال في joy awards 2026
زووم

إطلالة مختلفة وألوان جريئة.. شاهد إطلالة رامز جلال في joy awards 2026
أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الأحد
أخبار مصر

أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الأحد
كنت هنتحر وصعبت عليا أمي.. صراع الدعاوى بين "ماجدة الحشاش" و "علياء سلامة"
حوادث وقضايا

كنت هنتحر وصعبت عليا أمي.. صراع الدعاوى بين "ماجدة الحشاش" و "علياء سلامة"
إحالة مسؤولي دار أيتام بمصر القديمة للنيابة.. والتضامن: لا تهاون مع استغلال
حوادث وقضايا

إحالة مسؤولي دار أيتام بمصر القديمة للنيابة.. والتضامن: لا تهاون مع استغلال
رئيس شعبة الأرز: المخزون يكفي أشهرًا بعد رمضان.. ولا ارتفاع متوقع في الأسعار
أخبار مصر

رئيس شعبة الأرز: المخزون يكفي أشهرًا بعد رمضان.. ولا ارتفاع متوقع في الأسعار

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي