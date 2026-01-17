إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على قطعة أرض متنازع عليها في أسيوط

كتب : صابر المحلاوي

07:55 م 17/01/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بتضرره من قيام آخر بالتعدي على قطعة أرض آلت له ولآخرين بالميراث، والبناء عليها رغم حصولهم على حكم قضائي بتمكينهم من الأرض في أسيوط.

وبالفحص، تبين وجود خلافات بين الشاكي وأشقائه وأبناء عمومته، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، وبين أحد الأشخاص المقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، حول ملكية قطعة الأرض محل النزاع. كما تبين تحرير عدة محاضر بشأن الواقعة وما زالت منظورة أمام القضاء، دون صدور أي قرارات قضائية تقضي بتسليم الأرض لأي من الطرفين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

"حبر في الشاي وحجر في الرأس".. "غادة" تروي تفاصيل قتل والدتها بمساعدة عشيقها (نص تحقيقات)

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية فيديو التعدي على قطعة أرض متنازع عليها

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إحالة مسؤولي دار أيتام بمصر القديمة للنيابة.. والتضامن: لا تهاون مع استغلال
حوادث وقضايا

إحالة مسؤولي دار أيتام بمصر القديمة للنيابة.. والتضامن: لا تهاون مع استغلال
إطلالة مختلفة وألوان جريئة.. شاهد إطلالة رامز جلال في joy awards 2026
زووم

إطلالة مختلفة وألوان جريئة.. شاهد إطلالة رامز جلال في joy awards 2026
فيديو أهداف مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

فيديو أهداف مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

فستان أسود ساحر.. إطلالة جذابة لـ سلمى أبو ضيف في حفل Joy Awards
الموضة

فستان أسود ساحر.. إطلالة جذابة لـ سلمى أبو ضيف في حفل Joy Awards

واشنطن تطالب الجيش السوري بوقف تقدمه في مناطق سيطرة "قسد"
شئون عربية و دولية

واشنطن تطالب الجيش السوري بوقف تقدمه في مناطق سيطرة "قسد"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي