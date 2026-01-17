الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على قطعة أرض متنازع عليها في أسيوط
كتب : صابر المحلاوي
وزارة الداخلية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بتضرره من قيام آخر بالتعدي على قطعة أرض آلت له ولآخرين بالميراث، والبناء عليها رغم حصولهم على حكم قضائي بتمكينهم من الأرض في أسيوط.
وبالفحص، تبين وجود خلافات بين الشاكي وأشقائه وأبناء عمومته، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، وبين أحد الأشخاص المقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، حول ملكية قطعة الأرض محل النزاع. كما تبين تحرير عدة محاضر بشأن الواقعة وما زالت منظورة أمام القضاء، دون صدور أي قرارات قضائية تقضي بتسليم الأرض لأي من الطرفين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
