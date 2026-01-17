إعلان

ننشر أول صورة للابن الأكبر في حادث وفاة 5 أشقاء بالقليوبية

كتب : مصراوي

08:04 م 17/01/2026

الابن الأكبر في حادث وفاة 5 أشقاء بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حصل موقع "مصراوي" على صورة للابن الأكبر ضمن الأشقاء الخمسة الذين لقوا مصرعهم اختناقًا، إثر تسرب غاز من سخان داخل منزلهم بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، فيما تعذّر الحصول على صور شقيقاته البنات لكونهن منقبات.

وكان الأشقاء الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عامًا، قد لقوا مصرعهم داخل مسكنهم أثناء غياب والديهم للعمل بالخارج، نتيجة تسرب غاز من السخان، وفقًا لما كشفت عنه التحريات الأولية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بوجود حالات وفاة داخل أحد المنازل بقرية ميت عاصم، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل الجثامين إلى مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت ندب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، مع استمرار فحص موقع الحادث للوقوف على الأسباب الفنية وراء تسرب الغاز.

