البوتاجاز ولع.. مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وابنتهما في حريق بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

لقيت ربة منزل شابة مصرعها، اليوم السبت، فيما أصيب زوجها وابنتهما بحالة اختناق، وذلك إثر نشوب حريق ببوتاجاز داخل منزلهم بعزبة الصهريج التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة أمين محمد أمين محمد، 30 عامًا، وهبة الله أمين محمد، 14 عامًا، واختناق ياسمين السيد مصطفى، 27 عامًا، ربة منزل، والتي فارقت الحياة إثر ذلك.

بالفحص تبيّن نشوب حريق في بوتاجاز المنزل، ما أدى إلى انتشار الأدخنة بكثافة داخل المكان.

ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين إلى مستشفى بدر المركزي، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.