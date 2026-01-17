وكالات



أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، عبد الرحمن شديد أن تواصل اعتداءات مليشيات المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وما شهدناه من تصعيد خطير بحق قرية شلال العوجا شمال أريحا، يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب المواطنين والتضييق على حياتهم اليومية، وفرض واقع جديد بغرض تسهيل عمليات الضم والتهجير.

وأوضح شديد في بيان صحفي اليوم السبت، أن ما تتعرض له محافظات الضفة من اعتداءات يومية تشمل الهدم والتخريب والسرقة والترهيب المنظم، يأتي بتنسيق كامل بين جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، ليكشف بوضوح وحشية هذا الاحتلال وعدم اكتراثه لأي قوانين أو أعراف، وتجاهله لكل التحذيرات الدولية من مغبة استمراره في سياسة التهجير القسري.

وشدد على أن: "هذه الجرائم والهجمات الإرهابية لن تنال من عزيمة وصمود شعبنا وثباته فوق أرضه وتمسكه بحقوقه التي لن يفرط فيها مهما زاد الاحتلال في بطشه وعدوانه، فشعبنا لن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال الاستيطانية مهما كلف ذلك من أثمان".

ودعا جماهير شعبنا إلى مزيد من الحشد والتكاتف للتصدي لهذه الاعتداءات، وتعزيز صمود الأهالي في القرى والتجمعات المستهدفة.

وطالب شديد المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهم، ووقف الصمت المريب تجاه جرائم المستوطنين، والعمل الفوري على محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا.