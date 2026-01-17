إعلان

حماس: الانتهاكات اليومية في الضفة تأتي بتنسيق كامل بين جيش الاحتلال والمستوطنين

كتب : مصراوي

07:46 م 17/01/2026

هجمات المستوطنين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، عبد الرحمن شديد أن تواصل اعتداءات مليشيات المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وما شهدناه من تصعيد خطير بحق قرية شلال العوجا شمال أريحا، يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب المواطنين والتضييق على حياتهم اليومية، وفرض واقع جديد بغرض تسهيل عمليات الضم والتهجير.
وأوضح شديد في بيان صحفي اليوم السبت، أن ما تتعرض له محافظات الضفة من اعتداءات يومية تشمل الهدم والتخريب والسرقة والترهيب المنظم، يأتي بتنسيق كامل بين جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، ليكشف بوضوح وحشية هذا الاحتلال وعدم اكتراثه لأي قوانين أو أعراف، وتجاهله لكل التحذيرات الدولية من مغبة استمراره في سياسة التهجير القسري.
وشدد على أن: "هذه الجرائم والهجمات الإرهابية لن تنال من عزيمة وصمود شعبنا وثباته فوق أرضه وتمسكه بحقوقه التي لن يفرط فيها مهما زاد الاحتلال في بطشه وعدوانه، فشعبنا لن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال الاستيطانية مهما كلف ذلك من أثمان".
ودعا جماهير شعبنا إلى مزيد من الحشد والتكاتف للتصدي لهذه الاعتداءات، وتعزيز صمود الأهالي في القرى والتجمعات المستهدفة.
وطالب شديد المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهم، ووقف الصمت المريب تجاه جرائم المستوطنين، والعمل الفوري على محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجمات المستوطنين عبدالرحمن شديد حماس الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بكفالة 50 ألف جنيه.. إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على "الديزل"
حوادث وقضايا

بكفالة 50 ألف جنيه.. إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على "الديزل"
تبدأ من 24 جنيها.. أسعار ياميش رمضان في 4 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 24 جنيها.. أسعار ياميش رمضان في 4 متاجر شهيرة

معركة جيران زنين.. قرار من الجنايات في قضية قتل "هنا" طالبة بولاق
حوادث وقضايا

معركة جيران زنين.. قرار من الجنايات في قضية قتل "هنا" طالبة بولاق

أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الأحد
أخبار مصر

أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الأحد
"البرتقال ليس للجميع".. تعرف على الفئات الممنوعة من تناوله
نصائح طبية

"البرتقال ليس للجميع".. تعرف على الفئات الممنوعة من تناوله

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
لحظة بلحظة.. مصر ضد نيجيريا