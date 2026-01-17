إعلان

بفستان محتشم مع زوجها.. حنان مطاوع في حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" لأول مرة

كتب- مروان الطيب:

07:44 م 17/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حنان مطاوع من كواليس حفل جوي أووردز
  • عرض 5 صورة
    حنان مطاوع وزوجها
  • عرض 5 صورة
    حنان مطاوع
  • عرض 5 صورة
    النجمة حنان مطاوع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بحضور حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" لأول مرة، الذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

نشرت حنان مطاوع صور من كواليس استعدادها لحضور الحفل عبر حسابها على "فيسبوك"، ظهرت خلالها رفقة زوجها مرتدية فستان محتشم وكتبت: "لأول مرة بحضر جوي أووردز، سعيدا جدا بوجودي في الحفل الكبير ده".

ويواصل عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية من مختلف أنحاء العالم، التوافد على أهم حدث فني يقام بالمملكة العربية السعودية، وسط منافسة شرسة على الأفضل.

ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم في كافة المجالات على ما قدموه طوال العام الماضي، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن.

اقرأ أيضا:
"احنا رحلة كفاح".. تامر حسني يوجه رسالة لـ شيرين بعد محنتها الأخيرة
مادلين طبر تتصدر التريند بسبب تصريحاتها عن منة شلبي.. ماذا قالت؟

حنان مطاوع جوي أووردز الرياض موسم الرياض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبير استراتيجي: اللجنة الوطنية لإدارة غزة مستقلة تمامًا ومهمتها قد تمتد
أخبار مصر

خبير استراتيجي: اللجنة الوطنية لإدارة غزة مستقلة تمامًا ومهمتها قد تمتد
انتقادات قوية من وائل جمعة للجمهور المغربي بعد مباراة مصر ونيجيريا
رياضة عربية وعالمية

انتقادات قوية من وائل جمعة للجمهور المغربي بعد مباراة مصر ونيجيريا
أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الأحد
أخبار مصر

أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الأحد
فستان أسود ساحر.. إطلالة جذابة لـ سلمى أبو ضيف في حفل Joy Awards
الموضة

فستان أسود ساحر.. إطلالة جذابة لـ سلمى أبو ضيف في حفل Joy Awards

كنت هنتحر وصعبت عليا أمي.. صراع الدعاوى بين "ماجدة الحشاش" و "علياء سلامة"
حوادث وقضايا

كنت هنتحر وصعبت عليا أمي.. صراع الدعاوى بين "ماجدة الحشاش" و "علياء سلامة"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي