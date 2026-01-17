أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بحضور حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" لأول مرة، الذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

نشرت حنان مطاوع صور من كواليس استعدادها لحضور الحفل عبر حسابها على "فيسبوك"، ظهرت خلالها رفقة زوجها مرتدية فستان محتشم وكتبت: "لأول مرة بحضر جوي أووردز، سعيدا جدا بوجودي في الحفل الكبير ده".

ويواصل عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية من مختلف أنحاء العالم، التوافد على أهم حدث فني يقام بالمملكة العربية السعودية، وسط منافسة شرسة على الأفضل.

ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم في كافة المجالات على ما قدموه طوال العام الماضي، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن.

