بيطري قنا يطلق حملة لتحصين الكلاب الضالة بمركز قوص (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا حملة مكبرة لتطعيم وتحسين صحة الكلاب الضالة بنطاق مركز قوص، في إطار رؤية الدولة المصرية وتوجهات القيادة السياسية "مصر 2030"، التي تستهدف التعامل الآمن والرحيم مع الكلاب الضالة، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات السيد وزير الزراعة، علاء فاروق، والأستاذ الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور ماهر سباق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالقنا.

وتمكنت إدارة الأمراض المشتركة بالمديرية من تحصين 37 كلبًا ضالًا بنطاق مركز قوص، إلى جانب توعية المواطنين والمربين بمبادئ الرفق بالحيوان، وأهمية التحصين والتعقيم للحد من انتشار الأمراض وحماية الصحة العامة، دعمًا لمنظومة الوقاية البيطرية.

وأوضح الدكتور ماهر سباق، مدير مديرية الطب البيطري بقنا، أن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بملف الكلاب الضالة، من خلال تطبيق أساليب علمية وآمنة في التعامل معها، بما يحقق التوازن بين الرفق بالحيوان وضمان أمن وسلامة المواطن القنائي.