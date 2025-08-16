إعلان

مصرع طالب إعدادي غرقا في نهر النيل بقنا

06:15 م السبت 16 أغسطس 2025

مصرع طالب غرقًا - أرشيفية

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي طالب إعدادي مصرعه غرقًا، اليوم السبت، خلال الاستحمام داخل نهر النيل في قرية الشرقي بهجورة، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع طالب غرقًا خلال الاستحمام داخل نهر النيل.

وبعد الفحص تبين مصرع مروان، يبلغ من العمر 13 عامًا، من قرية الشرقي بهجورة مركز نجع حمادي، غرقًا خلال الاستحمام داخل نهر النيل، تم انتشال جثمانه إيداعه بمشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

