في حضرة العذراء.. آلاف الزوار يتوافدون على دير درنكة بأسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

يشهد دير السيدة العذراء بجبل درنكة في أسيوط توافد آلاف الزوار من مختلف المحافظات، احتفالًا بصوم العذراء، وإحياءً لذكرى مرور العائلة المقدسة بالمكان الذي يُعد آخر محطة في رحلتها داخل مصر قبل العودة إلى فلسطين.

وتحول الدير إلى ملتقى روحي تتعالى فيه الصلوات والتضرعات طلبًا للشفاعة والبركة، حيث يشعل الزوار الشموع أمام أيقونات السيدة العذراء والطفل يسوع، ويرددون الابتهالات الروحية.

وأكد الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط ورئيس دير السيدة العذراء بدرنكة، أن الدير يُعد أكبر موقع احتفالي بصوم العذراء على مستوى الكنيسة القبطية والعالم، إذ يصل عدد الزوار خلال أغسطس إلى الملايين، بينهم وفود من دول عربية وأفريقية، فيما يتجاوز الحضور في الليلة الختامية نصف مليون شخص.

وتتضمن الفعاليات اليومية قداسات صباحية، ونهضات مسائية، وتسبحة نصف الليل، إضافة إلى الدورة الشهيرة المعروفة بـ"دورة الملكة"، بمشاركة الأساقفة والشمامسة.

ويضم الدير عشر كنائس أبرزها "كنيسة المغارة" التاريخية، ويقع على ارتفاع يزيد عن 100 متر بجبل درنكة، ما يجعله مقصدًا دينيًا وسياحيًا فريدًا على مستوى العالم.