مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين داخل بيارة صرف صحي بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

لقي عامل مصرعه وأصيب 2 آخرين باختناق، مساء اليوم الجمعة، داخل غرفة صرف صحي بإحدى قرى مركز مغاغة شمالي محافظة المنيا، وجرى انتشالهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بغرق 3 أشخاص داخل غرفة صرف صحي بقرية بني خلف بمركز مغاغة، ومحاولة الأهالي انتشالهم.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع عامل وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم للغرق والاختناق أثناء قيامهم بتطهير وصيانة الغرفة.

وتمكن الأهالي من انتشال الضحايا، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى مغاغة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.