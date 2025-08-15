بني سويف-حمدي سليمان:

شهدت مدينة الفشن التابعة لمحافظة بني سويف واقعة مؤسفة، بعدما صدمت سيارة مسرعة المارة ، مما أسفر عن إصابة قائد دراجة بخارية و نجله بجروح متعددة، وجرى نقلهما على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تعود بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بتعرض قائد دراجة بخارية ونجله لحادث دهس مفاجىء، من سيارة ملاكى مسرعة تعود إلى الخلف، في شارع الكنيسة بمدينة الفشن، وانتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم يوثق لحظة الدهس المارة من قبل سيارة ملاكى كانت تسير للخلف بسرعة جنونية، مما أدى إلى اصطدامها بقائد دراجة بخارية ونجله، و توك توك، وبدورهم أسرع المارة باستيقاف السيارة ونقل المصابين إلى المستشفى.