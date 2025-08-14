إعلان

بأمر المحافظ.. إزالة ورش مخالفة أسفل كوبري أبيس في الإسكندرية -صور

03:54 م الخميس 14 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إزالة ورش مخالفة أسفل كوبري أبيس بالإسكندرية (3)
  • عرض 7 صورة
    إزالة ورش مخالفة أسفل كوبري أبيس بالإسكندرية (5)
  • عرض 7 صورة
    إزالة ورش مخالفة أسفل كوبري أبيس بالإسكندرية (6)
  • عرض 7 صورة
    إزالة ورش مخالفة أسفل كوبري أبيس بالإسكندرية (7)
  • عرض 7 صورة
    إزالة ورش مخالفة أسفل كوبري أبيس بالإسكندرية (4)
  • عرض 7 صورة
    إزالة ورش مخالفة أسفل كوبري أبيس بالإسكندرية (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر:

نفذ حي شرق الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الأمن حملة مكبرة لإزالة عدد من الورش المخالفة والتعديات أسفل كوبري أبيس، فضلًا عن تعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام.

تأتي الحملة عقب جولة مفاجئة للفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بطريق الإسكندرية الزراعي، وجه خلالها بسرعة إزالة الأكشاك والورش المخالفة وتعديات الباعة الجائلين أسفل كوبري أبيس.

وشدد على مراجعة تراخيص المشاتل وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، بالإضافة إلى رفع كفاءة النظافة بالطريق، ودراسة تنفيذ تحسينات مرورية لتفادي التكدسات المستقبلية، خاصة مع قرب بداية العام الدراسي.

وكلف المحافظ بدراسة إنشاء مواقف رسمية أسفل الكوبري لمنع الوقوف العشوائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إزالة ورش مخالفة الإسكندرية الباعة الجائلين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الرابح والخاسر من انخفاض الدولار مقابل الجنيه؟
الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
معاملة المثل.. وزير الخارجية: خفضنا تأمين سفارات غربية ردا على الاعتداء على سفاراتنا -فيديو