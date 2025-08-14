بأمر المحافظ.. إزالة ورش مخالفة أسفل كوبري أبيس في الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

نفذ حي شرق الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الأمن حملة مكبرة لإزالة عدد من الورش المخالفة والتعديات أسفل كوبري أبيس، فضلًا عن تعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام.

تأتي الحملة عقب جولة مفاجئة للفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بطريق الإسكندرية الزراعي، وجه خلالها بسرعة إزالة الأكشاك والورش المخالفة وتعديات الباعة الجائلين أسفل كوبري أبيس.

وشدد على مراجعة تراخيص المشاتل وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، بالإضافة إلى رفع كفاءة النظافة بالطريق، ودراسة تنفيذ تحسينات مرورية لتفادي التكدسات المستقبلية، خاصة مع قرب بداية العام الدراسي.

وكلف المحافظ بدراسة إنشاء مواقف رسمية أسفل الكوبري لمنع الوقوف العشوائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.