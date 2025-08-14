بالصور- تحرير 246 محضرًا وإعدام نصف طن أغذية فاسدة بالمنوفية

المنوفية – أحمد الباهي:

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، جهود مديرية الشئون الصحية في شن حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية والمحلات العامة بنطاق المحافظة، ضمن خطة إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

وأوضح الدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، أن إدارة مراقبة الأغذية شنت حملات مكثفة على 259 منشأة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 246 محضر جنح لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ومخالفة القوانين، وتحرير مذكرات غلق فوري لـ 99 منشأة لمزاولة نشاط بدون ترخيص.

كما ضُبط وأُعدم 544 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و12 لترًا من المشروبات الغازية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى سحب 72 عينة من المنتجات المتداولة لفحصها بالمعامل المتخصصة، مؤكدًا استمرار الحملات على مدار الساعة لمواجهة أي مخالفات تهدد الصحة العامة.