إعلان

بالصور- تحرير 246 محضرًا وإعدام نصف طن أغذية فاسدة بالمنوفية

12:04 م الخميس 14 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أغذية فاسدة (1)
  • عرض 5 صورة
    أغذية فاسدة (5)
  • عرض 5 صورة
    أغذية فاسدة (4)
  • عرض 5 صورة
    أغذية فاسدة (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية – أحمد الباهي:

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، جهود مديرية الشئون الصحية في شن حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية والمحلات العامة بنطاق المحافظة، ضمن خطة إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

وأوضح الدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، أن إدارة مراقبة الأغذية شنت حملات مكثفة على 259 منشأة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 246 محضر جنح لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ومخالفة القوانين، وتحرير مذكرات غلق فوري لـ 99 منشأة لمزاولة نشاط بدون ترخيص.

كما ضُبط وأُعدم 544 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و12 لترًا من المشروبات الغازية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى سحب 72 عينة من المنتجات المتداولة لفحصها بالمعامل المتخصصة، مؤكدًا استمرار الحملات على مدار الساعة لمواجهة أي مخالفات تهدد الصحة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم أبو ليمون المنوفية أغذية فاسدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

معاملة المثل.. وزير الخارجية: خفضنا تأمين سفارات غربية ردا على الاعتداء على سفاراتنا -فيديو
ذروة الموجة الحارة اليوم| الحرارة تصل لـ49.. وتحذير و3 نصائح من الأرصاد