بالصور- محافظ أسوان يشدد على سرعة إنهاء توسعة كورنيش النيل قبل بدء العام الدراسي

04:27 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
أسوان – إيهاب عمران:

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بالإسراع بأعمال الكشط لطبقة الأسفلت بكورنيش النيل الجديد، ليعقبه تنفيذ أعمال الرصف خلال أغسطس الحالى، على أن يتم بالتوازى تنفيذ إنهاء الجزيرة الوسطى ووضع أحواض الزرع ليصبح الطريق حارتين كل منها بعرض 8 أمتار، من أجل الاستعداد للعام الدراسى الجديد وتأمين حركة سير السيارات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد محافظ أسوان على أهمية استكمال المسافات المتبقية بمشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد، وذلك بطول 9 كم بداية من موقف الأقاليم وصولاً إلى كوبرى أسوان الملجم شمالاً، وبتكلفة تصل إلى 339 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 89%، على أن يتواكب مع ذلك الإنتهاء من باقى الحوائط الساندة بعدد 17 قطاع بمسافة 3.6 كم من طول الطريق، وأماكن البرجولات، والجارى تركيبها بمسافة 100 متر لكل برجولة، وتنفيذ ممشى للدراجات ضمن الألعاب الترفيهية، وتركيب كريتال للأسوار وبازلت وكابلات وأعمدة كهرباء ديكورية وبردورات جرانيت وخرسانة مطبوعة وإنترلوك.

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان للمشروع برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، والقيادات التنفيذية بشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والمراسي وجهاز التعمير.

محافظ أسوان توسعة كورنيش النيل بدء العام الدراسي
