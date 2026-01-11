إعلان

بعد خلعها الحجاب.. منال عبداللطيف تنشر صوة أمام النيل

كتبت- منال الجيوشي

09:39 م 11/01/2026
نشرت الفنانة منال عبداللطيف، صورة جديدة لها على كورنيش النيل، بعد أشهر من خلعها الحجاب.

وقامت الفنانة منال عبداللطيف في نوفمبر الماضي، بنشر صور لها بدون الحجاب بعد 13 عاما على ارتدائه.

يذكر أن منال عبداللطيف شاركت خلال مسيرتها الفنية بعدد من الأعمال منها: (أرابيسك، أولاد الشوارع، سوق الخضار، المعمورة، سوق الزلط، على نار هادئة، ملك روحي، أوراق مصرية).

وكان آخر أعمال الفنانة منال عبداللطيف مسلسل "كيد النسا ٢"، الذي عرض في ٢٠١٢، بطولة: فيفي عبده، أحمد بدير، أحمد الدمرداش، ميمي جمال، دينا فؤاد.

