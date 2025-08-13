بالصور- جامعة المنوفية توقع عقود تصميم توسعات معهد الأورام

المنوفية- أحمد الباهي:

عقدت جامعة المنوفية، مراسم توقيع عقود تصميم توسعات معهد الأورام بالجامعة والتي تشمل إنشاء المبنى الشمالى ورفع كفاءة المبنى الجنوبى والموقع العام للمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة، ووقع العقد الدكتور أحمد صبري عميد معهد الأورام والدكتور هانى الهاشمى مدير المكتب الاستشاري الهندسى الهاشمى، كما حضر توقيع مراسم العقد الدكتور محمد سعفان عميد كلية الهندسة، والدكتور عصام هلال المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.

أكد رئيس الجامعة أن المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية الجامعة في تقديم خدمة طبية متميزة، ودعم جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما أن توسعات معهد الأورام تأتي في إطار حرص الجامعة على الارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى الأورام، وتوفير بيئة علاجية متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى وأسرهم بمحافظة المنوفية والمحافظات المجاورة، لافتًا إلى أن هذه التوسعات تعد استكمالا لإنشاءات معهد أورام جامعة المنوفية والذى يهدف إلى تقديم خدمات متكاملة لعلاج وتشخيص الأورام وفق أحدث البروتوكولات العالمية، مع توفير أحدث الأجهزة الطبية والتقنيات المتطورة لضمان دقة التشخيص وفعالية العلاج، كما أن هذه التوسعات تمثل مرحلة أولى من مراحل إنشاء المدينة الطبية بجامعة المنوفية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الإنشاءات ليست مجرد إضافة إلى البنية التحتية الصحية، بل هو استثمار في صحة المجتمع من خلال توفير رعاية متخصصة، وتعزيز البحث العلمي، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية والقيادة السياسية نحو التوسع في إنشاء المراكز الطبية المُتخصصة وتطوير المستشفيات الجامعية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واهتمامه البالغ بملف التعليم والصحة، وإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بجمهورية مصر العربية التى تستهدف التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وفقا لأعلى معايير الجودة من خلال نظام تأمين صحى متكامل.

كما ناقش رئيس الجامعة مع فريق العمل أهم التجهيزات المطلوبة لإنشاء المبنى الشمالى والتصميمات اللازمة لتطوير الموقع العام على مساحة 10 أفدنة لتطوير المستشفيات الجامعية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية والطبية في التصميم، وضمان توافر سبل الراحة والأمان للمرضى والعاملين، مشيرًا إلى أن المشروع سيشمل أحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة، وأقسامًا متخصصة لعلاج وتشخيص الأورام، إضافة إلى معامل بحثية مجهزة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال الحيوي، موضحًا أن المستهدف من هذا المشروع ليس فقط تقديم العلاج، وإنما توفير بيئة علاجية وإنسانية متكاملة تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للمرضى وأسرهم، ليكون المعهد نموذجًا يحتذى به في تقديم خدمة طبية وإنسانية على أعلى مستوى.

وأضاف الدكتور عصام هلال المستشار الهندسى لرئيس الجامعة أن العقد يشمل أيضا تطوير الموقع العام للمدينة الطبية وباقي المنشآت المزمع إنشاءها لتكون صرح طبى متكامل للرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي، كما تهدف المدينة الطبية إلى استيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد المرضى، وتقديم خدمات علاجية وتشخيصية متطورة باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية العالمية.

يجدر الإشارة إلى أن المعهد يضم ٧ أقسام متخصصة هي: طب أورام الأطفال وأمراض الدم السرطانية، جراحة الأورام، علاج الأورام بالاشعاع والطب النووي، طب الأورام وأمراض الدم السرطانية، بيولوجيا الأورام، الإحصاء الطبي ووبائيات السرطان، قسم الطب التلطيفي، والمستهدف هو رفع السعة السريرية للمعهد لتصل إلى 400 سرير داخلي، و40 سريرًا للعناية المركزة، و40 سريرًا للعناية المتوسطة.

بالإضافة إلى تجهيز 6 غرف عمليات و100 كرسي للعلاج الكيميائي، و4 محطات للعلاج الإشعاعي، كما يقدم المعهد درجة الماجستير فى تخصصات: طب الأورام وأمراض الدم السرطانية، علاج الأورام بالاشعاع والطب النووي، وبائيات ومكافحة السرطان، طب أورام الأطفال وأمراض الدم السرطانية، والطب التلطيفي، ودرجة الدكتوراه فى تخصصات: جراحة الأورام، طب الأورام وأمراض الدم السرطانية، علاج الأورام بالاشعاع، بيولوجيا الأورام، وبائيات ومكافحة السرطان، والطب النووي.