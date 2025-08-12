مواجهة "القبة الحرارية".. "7 لاءات ذهبية" لحماية محاصيل أسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

في مواجهة موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد، أطلقت مديرية الزراعة في أسيوط خطة طوارئ شاملة لحماية المحاصيل الزراعية من آثار "القبة الحرارية".

الخطة، التي تأتي بتوجيهات من وزارة الزراعة، تقدم حزمة من الإرشادات الفنية الدقيقة لمساعدة المزارعين على تجاوز هذه الفترة الحرجة بأقل الخسائر الممكنة.

خطة الطوارئ الزراعية

وأوضح الدكتور عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن المديرية كثفت جهودها لتوعية المزارعين والمنتجين بالمخاطر، مقدمة توصيات عملية ووقائية تستهدف المحاصيل الحقلية وأشجار الفاكهة والخضروات؛ تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية.

توصيات ذكية للري والتسميد

لضمان فعالية العمليات الزراعية خلال موجة الحر، نصحت المديرية بالآتي:

- الري: يجب تقليل فترات الري، مع تفضيل الري في الصباح الباكر أو المساء، والامتناع تمامًا عن الري وقت الظهيرة للحفاظ على رطوبة التربة وحماية الجذور.

- دعم المحاصيل: بالنسبة للمحاصيل الصيفية (كالذرة والقطن والفول السوداني)، يُنصح بإضافة سلفات البوتاسيوم والماغنسيوم لتقوية النبات.

- تحجيم الفاكهة: لدعم أشجار المانجو والزيتون والنخيل، يُوصى برش الثمار المعرضة للشمس بمحلول الجير المطفي أو كربونات الكالسيوم لحمايتها من اللسعات.

مكافحة الآفات وتأجيل الزراعات

تتطلب الحرارة العالية يقظة إضافية، حيث يجب فحص المحاصيل لمواجهة الآفات المرتبطة بالرطوبة والحر، مثل دودة الحشد والمن.

كما نصحت المديرية بتأجيل زراعة العروة الصيفية المتأخرة (مثل الطماطم والفلفل والبطاطس) إلى ما بعد بداية سبتمبر، لتجنب تأثير الحرارة على الإنبات وسلامة الشتلات.

اللاءات الذهبية السبع: قائمة الممنوعات

لخصت المديرية أهم المحاذير في 7 نقاط ذهبية لتجنب الأخطاء الشائعة خلال الموجة الحارة:

- لا للري وقت الظهيرة.

- لا لتعريض النبات للشمس المباشرة في أوقات الذروة.

- لا لاستخدام المبيدات الجهازية.

- لا للتعفير بالكبريت الزراعي.

- لا للرش دون حسابات دقيقة للحرارة والرطوبة.

- لا لخلط المبيدات دون توصية فنية.

- لا للخروج نهارًا في الظهيرة إلا للضرورة القصوى.