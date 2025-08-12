السويس- حسام الدين أحمد:



أعلنت جامعة الجلالة، عن المنح الدراسية المقدم للطلاب المتفوقين دراسيا والرياضيين وذوي الهمم، والطلاب ذوي الظروف الاجتماعية الاستثنائية، والمستفيدين من برامج الشهادات المزدوجة والنوابغ في عدد من المجالات الدراسية.



وأكد الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، أن الاستثمار الحقيقي هو في العقول الشابة، وأن جامعة الجلالة نؤمن أن التفوق العلمي لا يجب أن يُقيَّد بعائق مادي، مشيرا إلى أن منظومة المنح والتخفيضات التي تقدمها هي ترجمة حقيقية لرسالة الجامعة في دعم كل طالب مجتهد، سواء تفوق دراسيًا أو رياضيًا أو أظهر تميزًا إنسانيًا استثنائيًا في مواجهة التحديات.



وأكد الدكتور إيهاب حسانين نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن جامعة الجلالة لا تقدّم فقط برامج أكاديمية بمعايير دولية، بل تضمن أن يكون لكل طالب مجتهد فرصة حقيقية في الوصول إليها، لأن منظومة المنح التي توفرها هي الأكثر تنوعًا وشمولًا بين الجامعات الأهلية، وهي دليل عملي على التزامنا بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التميز.



وشملت المنح والتخفيضات المصروفات الدراسية التي تقدمها جامعة الجلالة للطلاب المقبولين بالجامعة خلال العام الأول للدراسة، أول 300 طالب من الأوائل لكل شعبة من شعب الثانوية العامة المصرية يحصل على منحة كاملة.



وفي شعبة العلمي علوم، الطالب الحاصل على 92% يحصل على تخفيض 50%، وفي شعبة علمي رياضة الطالب الحاصل على أعلى من 90% يحصل على تخفيض 50%، وفي شعبة أدبي الطالب الحاصل على أعلى من 85% يحصل على تخفيض 50%.



وتُمنح هذه المنحة للسنة الأولى فقط ويمكن تجديدها في السنوات التالية وفقًا لقواعد منح التفوق الأكاديمي داخل الجامعة، ولا تُمنح هذه المنحة للطلاب المحولين أو المنقولين من جامعات أخرى.



وأوضحت جامعة الجلالة أن منح التفوق الأكاديمي للطلاب أثناء الدراسة بالجامعة في العام التالي، وتخصص الجامعة منح دراسية للطلاب الأوائل طبقاً للائحة الداخلية للجامعة

GBA: 3.6 خصم 25%

GBA: 3.8 خصم 50%

GBA: 4 خصم 100%



أما منح مدارس STEM، تُمنح خصمًا بنسبة 50% من المصروفات الدراسية لأعلى طالب حاصل على شهادة من إحدى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، في كل قطاع أكاديمي داخل الجامعة، ويشترط للتقديم أن يكون الطالب خريج إحدى مدارس STEM المعتمدة داخل مصر

وأن يكون الأعلى مجموعًا بين المتقدمين من STEM داخل نفس القطاع الأكاديمي، وتُمنح المنحة للسنة الأولى فقط، وتُراجع سنويًا وفقًا لأداء الطالب الأكاديمي في الجامعة، ولا تُمنح هذه المنحة إلا لطالب واحد الأعلى فقط في كل قطاع.



وفي منح التفوق الرياضي في العام التالي يحصل الطالب الحاصل على ميدالية في المسابقات الدولية، ويحصل على خصم طبقا لما يلي ميدالية ذهبية (100%)، فضية (50%)، برونزية (25%)، والطالب الحاصل على ميدالية في المسابقات العربية والأفريقية، يحصل على خصم طبقا لما يلي: ميدالية ذهبية (50%)، فضية (25%)، برونزية (10%).



يحق للطالب التقدم بطلب للحصول على منحة اجتماعية في حالة حدوث إحدى من الحالات التالية أثناء فترة دراسته في الجامعة غير مسموح بالتقديم عليها لطلاب السنة الأولى إلا في حالة حدوث الحالات التالية بعد الترم الأول، وهي وفاة العائل (أثناء الدراسة، مرض العائل أثناء الدراسة.



كما يشمل ذلك حالات الطلاق والانفصال الأسري المؤثر على دخل الأسرة أثناء الدراسة، يشترط للتقديم أن يكون الحدث قد وقع أثناء فترة الدراسة بالجامعة،ألا يقل المعدل التراكمي للطالب (GPA) عن 2.0، وفي حالة وفاة العائل أثناء الدراسة يمنح الطالب 10% خصم على المصروفات الدراسية.



وأوضحت جامعة الجلالة في بيان صحفي أنه بالنسبة لمنحة ساويرس للتفوق لخريجي الثانوية العامة والطلاب ذوي الهمم، فهي منحة دراسية ممولة بالكامل تهدف إلى إتاحة فرص متكافئة للطلاب المصريين المتفوقين وذوي الهمم، وتغطي المنحة مصروفات الدراسة والإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين والكتب والمواد التعليمية وجهاز لابتوب.



كما تتيح الجامعة منح دراسية للطلاب النوابغ من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، حيث يقدم الصندوق عدد من الفرص للطلاب المصريين الجنسية من كافة محافظات الجمهورية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والنوابغ في العلوم الأساسية والتكنولوجيا، للحصول على منح دراسية جامعية لمدة أربع أو خمس سنوات ممولة بالكامل لرسوم الدراسة، تشمل البرامج مجال العلوم الأساسية، والتي تضم برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، برنامج علوم وتكنولوجيا النانو.



وتشمل أيضا مجال هندسة الكمبيوتر، برنامج الذكاء الاصطناعي وبرنامج هندسة الكمبيوتر، ومجال علوم الكمبيوتر برنامج الذكاء الاصطناعي، علوم المعلوماتية الطبية الحيوية، وبرنامج علوم الكمبيوتر

ومجال الهندسة برنامج هندسة الميكاترونكس و الأتمتة الصناعية، وتخفيضات المصروفات الدراسية.



ويمنح أبناء الشهداء من (القوات المسلحة – الشرطة – شهداء القطاع الطبي تخفيض بنسبة 50% من قيمة المصروفات الدراسية، ويمنح الأقارب من الدرجة الثانية الطلاب الإخوة تخفيض بنسبة 10% للطالب الذي يلتحق وأخوه لازال طالب في الجامعة أو تخرج منها، ويمنح أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين كل الوقت بالجامعة تخفيض بنسبة 30%.



وبلغ إجمالي أعداد الطلاب الحاصلين على منح دراسية يصل إلى حوالي 1772 منحة، حيث تمثل نسبة حوالي 15% من إجمالي أعداد الطلاب لعام 2025:2024.







